Секретный документ об угрозах ЕС впервые создан на данных всех европейских разведок

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Министры обороны стран ЕС в ходе видеоконференции в пятницу обсудили работу над документом о потенциальных угрозах Евросоюзу - "стратегическим компасом", сообщил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Это впервые все разведывательные службы Европейского союза работали над сбором данных, чтобы завершить этот анализ угроз. Были собраны данные различных национальных разведслужб и военных и гражданских источников. Такого документа до сих пор не было, и он призван защитить интересы ЕС в области безопасности", - заявил Боррель на пресс-конференции по итогу видеосовещания руководителей оборонных ведомств государств ЕС.

Он отметил, что этот анализ распространен в странах ЕС, с ним ознакомилось немало людей, тем не менее документ остается засекреченным. Глава дипломатии ЕС выразил надежду, что утечек из него не будет, и предупредил, что не станет отвечать на конкретные вопросы по содержанию документа.

По его мнению, благодаря такому документу ЕС может продвигаться в разработке ответов на угрозы, опираясь на лучшее понимание обстановки.

"Это первый этап (аналитической работы - ИФ), но он определяющий", - считает глава европейской дипломатии.

Он оценил как важную состоявшуюся дискуссию министров обороны, которая позволила "сосредоточиться на реальном смысле этого анализа в рамках работы по обороне и безопасности".

По его мнению, для реализации всех составляющих этого проекта понадобится несколько лет. Соответствующая работа будет вестись, как минимум, до конца 2022 года. "Я полагаю, что это станет одним из наиболее осязаемых результатов моего мандата", - сказал Боррель.

Противодействие угрозам на основе "стратегического компаса", сообщил он, будет сконцентрировано на четырех направлениях работы: обеспечение устойчивости в области безопасности, развитие потенциала реагирования на угрозы, партнерство, антикризисное управление.