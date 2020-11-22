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ВВС Израиля уничтожили несколько объектов ХАМАС в секторе Газа

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - ВВС Израиля в ночь на воскресенье нанесли удары по военным целям палестинской группировки ХАМАС, сообщает армия обороны Израиля на своей странице в твиттере.

Уничтожены два объекта, на которых производились ракеты, и еще несколько объектов.

Как отмечает израильская газета Jerusalem Post, удары нанесены в ответ на обстрел города Ашкелона на юге Израиля, предпринятый с территории сектора Газа в субботу вечером. Ракета попала в складское помещение одной из местных фабрик. В результате обстрела никто не пострадал.

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