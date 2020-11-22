Российские миротворцы сопроводили более 1400 беженцев в Степанакерт

Беженцы возвращаются в Степанакерт Фото: AP/TТАСС

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Российские миротворцы в воскресенье сопроводили очередную колонну автобусов с беженцами в Нагорный Карабах с территории Республики Армения, сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, 34 автобуса проследовали из Еревана на главную площадь Степанакерта, доставив в Нагорный Карабах более 1400 человек. Движение колонны осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента РФ, президента Азербайджана и премьер-министра Армении, с полуночи 10 ноября по Москве объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации. Основу российского контингента составляют подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.