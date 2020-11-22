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Глава МИД Белоруссии назвал призывы к санкциям опасностью для государственности страны

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что призывы к экономическим санкциям являются большой опасностью для государственности страны.

Глава МИД республики прокомментировал инициативы введения санкций, которые звучат от оппонентов действующей власти.

"Эти призывы к экономическим санкциям в моем понимании не просто большая глупость - это большая опасность для государственности Беларуси в целом. И если кто-то думает, что это принесет благо, то он глубоко ошибается", - заявил Макей в интервью телеканалу "Беларусь 1", стенограмма которого опубликована на сайте МИД республики в воскресенье.

Он подчеркнул, что не говорит, будто в Белоруссии "все идеально, все красиво".

"Я тоже за перемены, но не за перемены путем революции, путем уличного давления, шантажа, угроз и так далее и тому подобное. Мое глубокое убеждение: революция это всегда смерть, кровь и слезы", - подчеркнул Макей.

По его словам, это хорошо видно сейчас.

"К чему призывают эти революционеры: "давай убивать этих, давай заклеймим позором этих карателей и так далее". Хорошо, заклеймили позором. А вы про государство, которое должно выстоять в этой турбулентной ситуации, думаете? Вы про народ думаете, или считаете, что революция несет лишь благо? Революция принесет лишь хаос и анархию. И эти хаос и анархия погубят и государство, и общество. Нам придется тогда действительно начинать с нуля",- резюмировал глава МИД.

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