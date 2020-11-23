В Абхазии спасли двух российских альпинистов

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Абхазские спасатели завершили операцию по спасению двух туристов из России, попавших в снежный плен в горах республики, сообщили в пресс-службе МЧС республики.

"В районе каньона Хашупсе успешно завершена операция по спасению двух туристов из Москвы, которых настиг в горах сильный снегопад. Спустя три дня после выхода на маршрут туристы смогли подать сигнал в МЧС Абхазии", - говорится в сообщении.

Спасателям пришлось ночью 4 часа идти к месту происшествия по 2-метровому снегу. Утром 22 ноября было обнаружено место стоянки туристов.

Руководитель группы спасателей Сандро Дагаргулия сообщил, что на момент прихода отряда состояние альпинистов было удовлетворительным.

Каньон реки Хашупсе находится близ одноименного села в Гагрском районе Абхазии. Река в верховьях проходит теснину, ограниченную высокими вертикальными стенами. Об узком скальном коридоре в горах местным жителям было известно давно, в последнее время эти места стали привлекать и многих туристов из России, посещающих республику.