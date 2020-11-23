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Среда обитания утконосов за 30 лет сократилась на 22%

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В Австралии с 1990 года среда естественного распространения утконосов сократилась на 22% или примерно на 200 000 квадратных километров, выяснили ученые из Университета Нового Южного Уэльса. Об этом сообщают BBC News.

Утконосы обитают в реках на востоке континента. По оценке исследователей, в Новом Южном Уэльсе зона их распространения сократилась на 32%, в Квинсленде - на 27%, в Виктории - на 7%, а на отдельных территориях в окрестностях Мельбурна сокращение достигло 65%.

Причиной стало человеческое вмешательство в природу, в том числе строительство плотин, появление интродуцированных хищников и засухи.

Авторы исследования во главе с профессором Ричардом Кингсфордом призвали правительство включить утконоса в национальный список видов, которым грозит вымирание, и активизировать действия по его охране. Кингсфорд считает, что охрана утконоса должна стать национальным приоритетом.

В феврале ученые из этого же университета выпустили публикацию, в которой спрогнозировали, что к 2070 году численность уткононосов может сократиться на 73% из-за засушливых периодов, вызванных глобальными изменениями климата.

Правительство Австралии уже выделило около миллиона австралийских долларов ($731 000) на сохранение экосистем, где обитают утконосы, напомнили в офисе министра экологии Сусанны Лей. Там пообещали рассмотреть вопрос о включении вида в национальный спиcок охраняемых.

Утконос - водоплавающее млекопитающее, которое откладывает яйца, но выкармливает потомство молоком. Это один из символов Австралии: утконос изображен на реверсе 20-центовой монеты.

Австралия Виктория Университет Нового Южного Уэльса Ричард Кингсфорд

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