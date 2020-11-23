Еще один министр из команды Пашиняна сменился в Армении

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Президент Армении Армен Саркисян подписал указ об увольнении министра образования, науки, культуры и спорта страны Араика Арутюняна.

Как сообщает пресс-служба президента, указ подписан по предложению премьер-министра Никола Пашиняна.

Другим указом президента на должность министра назначен Ваграм Думанян, до этого занимавший должность декана факультета информатики и прикладной математики Ереванского госуниверситета.

Ранее Арутюнян неоднократно оказывался в центре общественной критики. Он является членом команды Пашиняна. Был назначен министром в 2018 году после смены власти в Армении, является членом правления возглавляемой Пашиняном партии "Гражданский договор". До этого работал в Хельсинкской ассоциации прав человека, является членом антикоррупционной организации Transparency International, основателем гражданской инициативы "Мы против иноязычных школ".