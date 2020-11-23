Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:22Заразились
на 23.11В России 2 114 502+25 173В мире 58 649 324+506 202

Ограничения из-за COVID-19 пока не повлияли на уровень CO2 в атмосфере Земли

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Ограничения в сфере промышленности, вводившиеся из-за пандемии коронавируса COVID-19, не оказали ощутимого эффекта на содержание загрязняющих веществ в атмосфере Земли. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на Всемирную метеорологическую организацию (ВМО) ООН.

"Падение объемов выбросов газов, связанное с локдаунами, это лишь маленькое отклонение на долгом графике. Нам нужно устойчивое плато (с выбросом газов - ИФ)", - заявил генсек ВМО Петтери Таалас, комментируя публикацию очередного ежегодного бюллетеня, посвященного проблеме парниковых газов.

Он подчеркнул, что воздействие пандемии COVID-19 не является "решением проблемы климатических изменений".

В ВМО отметили, что из-за ограничительных мер выбросы загрязняющих веществ и вызывающих парниковый эффект газов сократились. Однако рекордные уровни их содержания в атмосфере – результат многолетнего загрязнения – существенно не снизились, и нынешние изменения в показателях варьируются в пределах обычных среднегодовых норм.

По данным ВМО, на пике ограничительных мер в мире с частичной приостановкой работы промышленности выбросы углекислых газов могли сократиться на 17%. Цифры за весь 2020 год пока недоступны, однако согласно оценкам ВМО, речь может идти лишь о сокращении на 4,2-7,5% в международных масштабах.

Также Таалас напомнил, что 2019 год поставил рекорд по росту объемов выбросов углекислых газов. Он добавил, что очищение атмосферы от этих газов является "очень медленным процессом".

коронавирус

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: понедельник, 23 ноября

Российский миротворец ранен при взрыве мины в Нагорном Карабахе

Российский миротворец ранен при взрыве мины в Нагорном Карабахе
Пандемия коронавируса

В Туркмении ограничили передвижение пожилых, не признавая пандемию

Пандемия коронавируса

Власти регионов ФРГ задумались о продлении локдауна

Пандемия коронавируса

Зеленский вылечился от коронавируса

Зеленский вылечился от коронавируса

Норвегия временно закрыла генконсульство в Мурманске

Пандемия коронавируса

Вакцина компании AstraZeneca показала среднюю эффективность в 70%

Аэропорт Шанхая отменил сотни рейсов из-за COVID-19 у двух грузчиков

Brent подорожала до $45,17 за баррель

Экономический кризис

Fitch и Moody's понизили рейтинги ЮАР из-за пандемии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');