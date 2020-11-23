Ограничения из-за COVID-19 пока не повлияли на уровень CO2 в атмосфере Земли

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Ограничения в сфере промышленности, вводившиеся из-за пандемии коронавируса COVID-19, не оказали ощутимого эффекта на содержание загрязняющих веществ в атмосфере Земли. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на Всемирную метеорологическую организацию (ВМО) ООН.

"Падение объемов выбросов газов, связанное с локдаунами, это лишь маленькое отклонение на долгом графике. Нам нужно устойчивое плато (с выбросом газов - ИФ)", - заявил генсек ВМО Петтери Таалас, комментируя публикацию очередного ежегодного бюллетеня, посвященного проблеме парниковых газов.

Он подчеркнул, что воздействие пандемии COVID-19 не является "решением проблемы климатических изменений".

В ВМО отметили, что из-за ограничительных мер выбросы загрязняющих веществ и вызывающих парниковый эффект газов сократились. Однако рекордные уровни их содержания в атмосфере – результат многолетнего загрязнения – существенно не снизились, и нынешние изменения в показателях варьируются в пределах обычных среднегодовых норм.

По данным ВМО, на пике ограничительных мер в мире с частичной приостановкой работы промышленности выбросы углекислых газов могли сократиться на 17%. Цифры за весь 2020 год пока недоступны, однако согласно оценкам ВМО, речь может идти лишь о сокращении на 4,2-7,5% в международных масштабах.

Также Таалас напомнил, что 2019 год поставил рекорд по росту объемов выбросов углекислых газов. Он добавил, что очищение атмосферы от этих газов является "очень медленным процессом".