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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:22Заразились
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Эксперт спрогнозировал коллективный иммунитет к COVID-19 в США к маю 2021г.

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В США общенациональный иммунитет к коронавирусу COVID-19 может выработаться в мае 2021 года вследствие вакцинации, заявил руководитель операции "Сверхзвуковая скорость" по подготовке к вакцинации от COVID-19 Монсеф Слауи.

"Наш план состоит в том, чтобы доставить вакцины на площадки по вакцинации в течение 24 часов после одобрения, я рассчитываю, что это возможно будет на второй день после одобрения - 11 или 12 декабря", - сказал Салуи в эфире телеканала CNN.

"Как правило, с 95-процентным уровнем эффективности вакцины, который мы имеем, иммунизация примерно 70% населения позволит сформировать настоящий коллективный иммунитет, - отметил он. - Это, вероятно, произойдет где-то в мае".

Заявление Салуи прозвучало на фоне новостей об успешных испытаниях вакцин от коронавируса производства американской компании Pfizer Inc. и немецкой BioNTech, американской компании Moderna и англо-шведской AstraZeneca.

20 ноября Pfizer и BioNTech передали запрос на экстренное использование вакцины от COVID-19 в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Ожидается, что рассмотрение запроса займет минимум несколько недель.

Ранее стало известно, что эффективность вакцины, разработанной Moderna, превышает 94%. Американская Pfizer, разрабатывавшая вакцину совместно с германской BioNTech, заявила о 95% эффективности препарата.

Что касается вакцины производства AstraZeneca, она по итогам промежуточных испытаний показала среднюю эффективность 70% в Великобритании и Бразилии. При этом один из испробованных вариантов дозировки дал эффективность в примерно 90%.

В США ежедневно фиксируют по более 160 тыс. новых случаев коронавируса, за сутки умирает свыше 1000 человек среди инфицированных. В больницах США находятся 83 870 пациентов с COVID-19.

Всего в стране с начала пандемии выявили более 12 млн заражений коронавирусом, 247,9 тыс. людей с коронавирусом скончались.

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