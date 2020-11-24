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В Париже применили слезоточивый газ для разгона лагеря беженцев

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Полицейские применили слезоточивый газ во время разгона стихийного лагеря беженцев в центре Париже, сообщает France 24.

В ночь на вторник полиция начала эвакуацию сотен палаток, разбитых на площади Республики.

Большая часть жителей лагеря – это беженцы из Афганистана. Многие из них поселились в палаточном лагере после того, как неделей ранее их лагерь на севере французской столицы был демонтирован, а в другие места их не переселили.

Между тем, глава МВД Франции Жерар Дарманен заявил, что "некоторые кадры с разгона незаконного лагеря мигрантов на площади Республике вызывают шок". Он указал, что запросит у полиции доклад о ее действиях.

Франция Париж

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