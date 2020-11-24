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Путин обсудил с Пашиняном и Алиевым работу миротворцев в Карабахе

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин 23 и 24 ноября провел телефонные разговоры с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщила пресс-служба Кремля.

"Подробно обсуждены итоги состоявшейся 21 ноября поездки в Ереван и Баку российской межведомственной делегации, а также ход выполнения положений заявления лидеров трех стран от 9 ноября. Рассмотрены модальности работы российских миротворцев в районе Нагорного Карабаха и дальнейшие шаги по оказанию гуманитарной помощи населению", - говорится в сообщении.

В разговорах лидеров также затронуты также вопросы экономического взаимодействия и разблокирования транспортных коммуникаций в регионе, отметили в пресс-службе.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента РФ, президента Азербайджана и премьер-министра Армении, с полуночи 10 ноября по Москве объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации. Основу российского контингента составляют подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

Владимир Путин Ильхам Алиев Никол Пашинян Нагорный Карабах

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