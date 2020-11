GM отзывает 5,9 млн автомобилей в США

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель General Motors Co. согласился отозвать 5,9 млн внедорожников и легковых грузовиков для замены потенциально неисправного основного элемента - инфлятора - подушек безопасности Takata, что может стоить компании более $1 млрд, пишет The Wall Street Journal.

Ранее GM просила Национальное управление по безопасности дорожного движения (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA) США не предписывать отзыв автомобилей, поскольку компания считала, что они безопасны. Однако NHTSA отклонила эту просьбу, отметив, что, согласно исследованиям, инфляторы Takata в автомобилях GM могут взрываться, как и в автомобилях других производителей.

GM отзывает некоторые из своих самых популярных моделей с 2007 года по 2014 год, включая пикапы Chevrolet Silverado, GMC Sierra, а также внедорожники Cadillac Escalade, Chevy Tahoe, Suburban и GMC Yukon.

Отзыв автомобилей из-за проблем с подушками безопасности Takata затронул 19 автопроизводителей, включая Honda Motor Co., Ford Motor Co., Bayerische Motoren Werke AG и Tesla Inc., и десятки миллионов автомобилей, свидетельствуют данные NHTSA.

По данным управления, инфляторы этих подушек безопасности со временем изнашиваются и могут взрываться во время аварии, разбрасывая металлические осколки. В результате взрывов подушек Takata в США погибло 18 человек, в остальных странах - по меньшей мере еще 12.

GM ссылается на независимую оценку, согласно которой инфляторы не требуют замены. Компания отмечает, что модели, установленные в обозначенных NHTSA автомобилях, отличаются от тех, что были установлены в других отозванных автомобилях.

В NHTSA назвали заявления GM необоснованными. Управление отмечает, что результаты тестов свидетельствуют о том, что "у инфляторов GM есть риск таких же взрывов после длительного воздействия высокой температуры и влажности, как и у других отозванных инфляторов Takata".

"Мы не согласны с позицией NHTSA. Однако мы выполним решение NHTSA и начнем предпринимать необходимые шаги", - заявили в GM.

Регулятор дал компании 30 дней на разработку плана уведомления владельцев автомобилей, подлежащих отзыву, и начала процесса замены основного элемента подушек безопасности.