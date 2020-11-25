Япония заявила протест Китаю из-за ситуации со спорными островами

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Японская сторона в среду заявила Китаю протест в связи с деятельностью кораблей КНР в районе спорного архипелага в Восточно-Китайском море, сообщил журналистам генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като.

"Ситуация крайне серьезна", - сказал он после встречи с министром иностранных дел Китая Ван И, прибывшим в Токио во вторник с двухдневным визитом.

Япония называет спорные острова Сенкаку, Китай - Дяоюйдао. Китайские корабли береговой охраны активизировали свою деятельность вокруг островов, несмотря на протесты и предупреждения японских властей.

"Я передал (главе МИД КНР - ИФ) нашу озабоченность по поводу деятельности китайских кораблей вокруг островов и попросил Китай предпринять позитивные шаги", - сказал Като.

В минувший вторник, 24 ноября, министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотеги и Ван И договорились не нагнетать напряженность вокруг островов. Они также согласились возобновить деловые поездки между двумя странами в рамках программы "Бизнес-трек", которая позволит прибывающим заниматься ограниченной деятельностью в течение 14-дневного периода карантина.

Ожидается, что в среду Ван И встретится с премьер-министром Японии Есихидэ Сугой, после чего должен отправиться с визитом в Сеул.