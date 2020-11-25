Посол РФ счел, что оппозиция Белоруссии не сможет "разыграть российскую карту"

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев убежден, что у белорусской оппозиции не получится использовать "российскую карту" для достижения своих политических целей.

"Попытки некоторых организаторов протестов или режиссеров, которые хотят ставить политические спектакли на "сценической площадке" в Белоруссии - с розыгрышем российской карты в стремлении спровоцировать возможное напряжение в отношениях России к Белоруссии, не имеют перспективы", - заявил Мезенцев журналистам в среду в Минске.

"Позиция российской стороны в отношении братской Белоруссии не меняется в зависимости от тех или иных конъюнктурных шагов западных партнеров Минска. Она неизменна. Эта система масштабных союзнических отношений, многократно подтвержденных сегодня и нацеленных на будущее", - сказал посол РФ.

"Президент России Владимир Путин проводит неизменную политику в поддержку всего белорусского народа, братской республики", - подчеркнул он.

В связи с этим "считать, что кто-то в той или иной западной столице, провозглашая те или иные рестрикции в отношении Беларуси, сможет надломить практику двусторонних отношений - это значит не понимать глубину и масштаб нашего сотрудничества", подчеркнул Мезенцев.

По его мнению, "белорусские партнеры сделают правильные выводы из тех шагов, которые предпринимаются на Западе, которые являются примером грубейшего вмешательства во внутренние дела суверенного государства".

В частности, Мезенцев прокомментировал одобренный Палатой представителей Конгресса США законопроект "О суверенитете, правах человека и демократии в Белоруссии", предполагающий возможное введение санкций против ряда белорусских чиновников и сотрудников Постоянного комитета Союзного государства.

"Законопроект, который 18 ноября одобрен Палатой представителей, можно трактовать только как попытку отрыва Белоруссии от России, взлома масштабной системы двусторонних отношений. Этот шаг парламентариев державы, которая предъявляет миру претензии по несоблюдению принципов демократии, видится очевидным нарушением демократических традиций. Не говоря уже об очевидных нарушениях норм международного права и практики", - отметил российский посол.

В то же время Мезенцев считает необходимым дальнейшее углубление сотрудничества между Белоруссией и Россией в политической плоскости. "Сегодня очень важно, сохраняя экономическую компоненту как доминирующую, чтобы мы не забыли о политическом сотрудничестве, о сотрудничестве в согласовании позиций по международной повестке, необходимости углубления отношений между национальными парламентами, регионами", - добавил Мезенцев.