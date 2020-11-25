В Токио бары и рестораны с алкоголем попросят закрываться в 22:00

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Токио собирается рекомендовать барам и ресторанам, где продают алкоголь, сократить часы работы до 22:00, сообщает японский телеканал NHK.

Власти надеются, что эта мера поможет уменьшить число заражений коронавирусом в японской столице, которое последнее время продолжает быстро расти.

Рекомендация вступит в силу в субботу и будет действовать 20 дней. Заведениям, которые будут ей следовать, правительство планирует предоставить субсидии - около $200 в день.

Помимо этого, власти Токио собираются попросить горожан воздержаться от прогулок без необходимости.

Во вторник в Японии подтвердили 1,2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в стране заразились COVID-19 более 130 тыс. человек, умерли свыше 2 тыс.