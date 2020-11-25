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Украина намерена продлить экономические санкции против РФ до 2022 года

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Кабинет министров Украины намерен продлить торговые санкции в отношении российских товаров еще на год - до 2022 года.

Это следует из разработанного министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины проекта постановления в повестке заседания правительства в среду.

Документ вносит поправки в постановление кабмина №1166 от 30 декабря 2015 года, которое, в свою очередь, предусматривает ограничение на импорт продукции из России.

Так, с 2 января 2016 года для российских товаров действует так называемый режим наибольшего способствования ВТО, который предусматривает применение высших ставок ввозной пошлины, вместо нулевой ставки, действовавшей на некоторые российские товары согласно соглашению о режиме свободной торговли между странами СНГ.

Украина

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