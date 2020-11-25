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Российские пранкеры позвонили премьеру Канады от имени Греты Тунберг

Лексус и Вован призвали Трюдо вывести его страну из НАТО, а также упомянули в беседе "Южный парк"

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные под псевдонимами Вован и Лексус, позвонили канадскому премьеру Джастину Трюдо и, представившись экоактивисткой Гретой Тунберг, призвали его вывести Канаду из НАТО, пишет в среду The Guardian.

Розыгрыш продлился примерно 10 минут, пранкеры выложили запись телефонного разговора в интернет. Он был записан еще в январе 2020 года после того, как Иран сбил украинский пассажирский самолет. В ходе разговора пранкеры от имени шведской активистки выразили обеспокоенность в связи с международной обстановкой и угрозой третьей мировой войны.

Беседу с Трюдо вел женский голос, довольно отдаленно напоминающий реальный голос Тунберг.

"Выходите из НАТО. Откажитесь от оружия. Собирайте цветы. Улыбайтесь природе", - сказала по телефону ненастоящая активистка. Трюдо отвечает на это: "Я тоже мечтаю о мире, где не нужны будут солдаты, но, к несчастью, мы пока не живем в таком мире".

"Вы взрослые ведете себя как дети. Мы можем создать мир, где будет место для всех. Для черных и белых, для христиан и мусульман, для Трампа и Путина, для вас и для меня. Для Бориса Джонсона. Для Корбина (британский политик Джерими Корбин - ИФ). Для Терранса и Филиппа, которые известны в вашей стране", - сказали пранкеры, имея в виду персонажей мультсериала "Южный парк".

Затем ненастоящая Грета Тунберг обвинила Меган Маркл, супругу британского принца Гарри, в том, что она манипулирует мужем, имея в виду решение пары переехать в Канаду. После этого она вновь возвращается к персонажам мультсериала и просит Трюдо познакомить ее с ними, и тогда он понимает, что его разыгрывают и завершает разговор.

Владимир Кузнецов Алексей Столяров Джастин Трюдо Канада Грета Тунберг

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