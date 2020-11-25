Заключенных в Калифорнии поймали на крупнейшем мошенничестве в штате

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Десятки тысяч заключенных в американской Калифорнии провернули крупнейшую мошенническую схему в истории штата, получив пособия по безработице в связи с пандемией, сообщает телеканал NBC.

В штате отсутствует система, сопоставляющая данные из тюрем с информацией в запросах на пособия по безработице. По словам прокурора округа Сакраменто Анны Марии Шуберт, сумма предполагаемого мошенничества может достигать миллиарда долларов. Только между мартом и августом более 35 тыс. запросов на пособия по безработице на сумму $140 млн поступило из тюрем.

В некоторых случаях деньги присылали заключенным прямо в тюрьму, в других - их родственникам или друзьям на свободе. Иногда в запросах фигурировали фальшивые номера социального страхования и имена вроде Джон Доу, традиционно использующихся в ситуациях, когда имя человека неизвестно или он его скрывает. Один из заявителей назвался "грязными штанишками".

Но часто заключенные не скрывали своих настоящих имен. В запросах на пособия по безработице фигурируют 133 приговоренных к смертной казни. Всего смертникам выплатили $420 тыс., сказала Шуберт.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал мошенничество "абсолютно недопустимым" и заявил, что он поручил экстренным службам сформировать рабочую группу, чтобы разобраться с этой проблемой.