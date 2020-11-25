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Тунис освободил иностранных туристов от обязательного карантина

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Власти Туниса освободили иностранных туристов от обязательного карантина, если они прибывают в страну по путевкам туроператоров, сообщили "Интерфаксу" в российском представительстве министерства туризма страны.

"Лица, прибывающие в Тунис регулярными авиарейсами в рамках организованных поездок, начиная с 24 ноября 2020 года освобождаются от обязательной самоизоляции сроком на 14 дней с даты их прибытия при выполнении ряда условий", - сообщили в ведомстве.

Так, туристы должны иметь при себе ваучер, подтверждающий бронирование и оплату организованного тура. Кроме того, необходимо предоставить при пересечении границы отрицательный результат ПЦР-теста, полученного не ранее чем за 72 часа до момента регистрации на рейс в аэропорту вылета в Тунис. Еще одно обязательное требование - заполнить санитарную анкету в электронном формате до даты вылета в Тунис.

Тунис 16 ноября изменил правила приема иностранных туристов, отменив деление стран по уровню распространения коронавируса, в соответствии с которым Россия относилась к "красному" списку, а ее граждане не могли попасть в страну. При этом для всех въезжающих туристов был введен обязательный 14-дневный карантин кроме тех, кто прибывает на чартерных рейсах по путевкам туроператоров.

Прямое авиасообщение между Россией и Тунисом пока закрыто: не выполняются ни регулярные, ни чартерные рейсы. Но теперь в том случае, если оно будет возобновлено, российские туристы смогут отдыхать в Тунисе.

Тунис

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