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Возможной причиной смерти студента в минском общежитии назвали поражение ЦНС

Данное поражение при COVID-19 относится к категории редких и сложно прогнозируемых и встречается преимущественно у молодых людей

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Причиной смерти студента в среду утром в общежитии БНТУ могло стать поражение центральной нервной системы из-за COVID-19, предположили в министерстве здравоохранения Белоруссии.

"При COVID-19 возможно поражение центральной нервной системы. Начиная от минимальных проявлений по типу депрессии, возможной энцефалопатии вплоть до развития тяжелых поражений центральных отделов нервной системы - энцефалитов и менингоэнцефалитов", - сообщили в пресс-службе Минздрава со ссылкой на заведующего кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций БелМАПО Юрия Горбича.

По его словам, данное поражение при COVID-19 относится к категории редких и сложно прогнозируемых, однако, к сожалению, бывает преимущественно у молодых людей.

Как сообщалось, в общежитии БНТУ в среду рано утром скончался студент 3-го курса Белорусской государственной академии музыки. В связи с положительным результатом теста с 18 ноября студент находился в изоляторе общежития. Около 4 утра ему стало плохо, была вызвана скорая медицинская помощь, однако несмотря на реанимационные мероприятия, спасти студента не удалось.

"По словам очевидцев, у студента развился приступ эпилепсии. Точные причины сейчас устанавливаются", - отметили в Минздраве.

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