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Экс-президент Всемирного банка Вулфенсон умер в возрасте 86 лет

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Бывший президент Всемирного банка Джеймс Вулфенсон, возглавлявший организацию с 1995 по 2005 год, скончался в возрасте 86 лет.

Вулфенсон, в последние годы имевший ряд заболеваний, умер от пневмонии, не связанной с COVID-19, сообщил его сын Адам.

Родившийся в Австралии Вулфенсон получил образование в Гарварде и стал гражданином США в 1980 году.

Нынешний президент ВБ Дэвид Малпасс отметил, что в период работы Вулфенсона во главе организации ВБ сосредоточился на проблеме сокращения бедности и удвоил усилия в борьбе с коррупцией.

Управляющий директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева отметила, что Вулфенсон "посвятил свою жизнь борьбе с бедностью, которую вел с усердием и профессионализмом".

"Его достижения легендарны, как и его наследие - от исторического сокращения долговой нагрузки беднейших стран до борьбы с коррупцией", - сказала она.

Всемирный банк Джеймс Вулфенсон

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