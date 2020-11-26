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Наводнения начались в Израиле из-за сильных дождей

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Мощные ливни и сильный ветер привели к наводнениям в городах Герцлия и Бней-Брак в центральной части Израиля, сообщает газета Jerusalem Post.

В Герцлии из-за дождей пришлось закрыть железнодорожную станцию, некоторые дороги тоже заблокированы. С наводнениями пытаются справиться экстренные службы. Уровень воды в озере Кинерет поднялся на 2,5 см за ночь.

Нескольким людям понадобилась медицинская помощь. Ночью с переохлаждением госпитализировали 95-летнего мужчину. Еще один мужчина в возрасте 37 лет попал в больницу после того, как его унесло сильным течением.

Армия обороны Израиля сообщила, что несколько военных объектов оказались затронуты наводнением, передает The Times of Israel.

По прогнозам, тяжелые метеорологические условия в стране сохранятся до выходных.

Израиль

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