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Продавцу поддельного кофе Starbucks в Китае грозит штраф в $3,2 млн

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Комитет по защите прав потребителей провинции Цзянсу подал в суд на продовольственную компанию за продажу поддельной кофейной продукции Starbucks.

Ведомство потребовало от нарушителя выплатить штраф в размере 21 млн юаней ($3,2 млн), что в три раза превышает сумму, фигурирующую в деле, сообщает агентство "Синьхуа". Это дело будет рассматривать Народный суд средней ступени города Уси в Цзянсу.

Управление по регулированию рынка Уси в 2018 году обнаружило, что компания Shuangshan Food (Сямынь) продавала кофе, якобы выпущенное американской Starbucks, по сфальсифицированным таможенным декларациям и лицензии на использование товарного знака. В ходе расследования было установлено, что Shuangshan Food продала контрафактную продукцию более чем 50 торговым компаниям в 18 провинциях по всей стране, выручив в результате этого более 7 млн юаней.

По словам заместителя генерального секретаря Комитета по защите прав потребителей провинции Цзянсу Цзюй Шана, данный судебный процесс не только поможет защитить законные права и интересы конечных потребителей и владельца прав интеллектуальной собственности, но и поспособствует сохранению стабильности рынка.

В декабре 2019 года пять фигурантов этого уголовного дела были приговорены судом города Уси к тюремному заключению сроком до пяти лет. Также на них и на Shuangshan Food был наложен штраф на общую сумму 10,48 млн юаней.

Штраф по итогам судебного процесса по заявлению Комитета по защите прав потребителей может стать дополнительным наказанием, отмечает китайский новостной телеканал CGTN.

Цзянсу Китай Starbucks

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