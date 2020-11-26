Посол РФ заявил, что чартеры в Египет не запускают из-за вопросов безопасности

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Посол России в Египте Георгий Борисенко рассказал, почему не возобновляются чартеры из РФ на курорты страны.

"Россия заинтересована в возобновлении чартерного сообщения с египетскими курортными городами, чтобы большее количество наших граждан имело возможность напрямую - без пересадок - посетить великолепное побережье Красного моря. Существуют, однако, объективные обстоятельства, которые вынуждены принимать во внимание в Москве", - цитирует Борисенко посольство РФ в Египте.

Он напомнил, что решение о приостановке полетов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх было вызвано совершенным 31 октября 2015 года терактом против самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", следовавшего по маршруту Шарм-Эш-Шейх - Санкт-Петербург. В этой катастрофе погибли 224 гражданина России, и произошедшее стало самой массовой гибелью россиян за всю историю мировой авиации и крупнейшей авиакатастрофой на египетской территории.

"До сих пор не решен вопрос с полагающимися родственникам жертв теракта компенсациями. В связи с этим семьи погибших обращаются к президенту и правительству РФ, а также в МИД с требованием прекратить любые полеты в Египет", - заявил посол. По его словам, российские власти "не могут не учитывать позицию этих граждан и не прислушиваться к ней".

"Кроме того, ключевым вопросом остается обеспечение надлежащих мер безопасности в аэропортах упомянутых египетских прибрежных городов. Мы, безусловно, высоко оцениваем массивную работу по совершенствованию систем безопасности в их терминалах, проделанную египетской стороной. В то же время не можем закрывать глаза на риски, которым по-прежнему подвергаются наши соотечественники в условиях общей ситуации на Ближнем Востоке", - отметил Борисенко.

Посол подчеркнул, что террористы осуществили взрыв самолета "Когалымавиа" в отместку за начало военных действий России в Сирии против запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" и других организаций боевиков. Сейчас кампания продолжается, а значит опасность повторения трагических событий сохраняется.

"Тем не менее, надеемся, что в обозримом будущем удастся добиться запуска чартерных полетов в Египет, которых ожидают миллионы российских туристов, влюбленных в вашу прекрасную страну", - заметил Борисенко.

Сейчас регулярные рейсы из России в Каир выполняют авиакомпании "Аэрофлот" и Egypt Air трижды в неделю. Добраться в курортные зоны Шарм-эль-Шейха, Хургады, Табы, Марса-Алама и Мерса-Матруха россияне могут со стыковкой в Стамбуле.

Египет до запрета авиасообщения в 2015 году был самым популярным направлением отдыха российских туристов зимой. Их привлекали в страну пляжи Красного моря, популярного не только у любителей загорать и купаться, но также у дайверов и серферов. Отдых в Египте был доступен по очень привлекательным ценам, такое путешествие себе могли позволить россияне со средним и низким достатком.