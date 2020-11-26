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В здании академии в центре Киева нашли арсенал оружия и взрывчатки

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) нашли в здании президиума Национальной академии аграрных наук (НААН) в Печерском районе Киева тайник с большим количеством оружия, боеприпасов и взрывчатки, сообщается на сайте спецслужбы в четверг.

В сообщении отмечается, что офис Академии, в подвале которого был найден арсенал, находится вблизи от зданий органов центральной исполнительной власти. В ходе обысков оперативники СБУ нашли в здании НААН "4 РПГ, 2 автомата, почти 40 гранат РГД-5 и Ф-1, несколько пистолетов, 2 артиллерийских снаряда и большое количество патронов к автоматическому оружию", заявили в спецслужбе.

В ведомстве рассказали, что обыски проводились в трех областях Украины для получения доказательств по фактам завладения должностными лицами имуществом НААН. "Руководство Академии также подозревается в легализации имущества, полученного преступным путем и получении неправомерной выгоды", - отметили в СБУ.

В ходе следственных действий силовики обнаружили документы и вещественные доказательства, которые могут подтвердить преступления чиновников, добавили там.

Следственно-оперативная группа и эксперты продолжают обыски помещений и изъятие вооружений и боеприпасов.

СБУ Украина Киев НААН

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