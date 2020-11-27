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Пхеньян предостерег своих послов от споров с США во время передачи власти Байдену

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Северная Корея приказала своим зарубежным миссиям не враждовать с США на фоне продолжающегося там перехода власти от действующего президента Дональда Трампа к кандидату от Демократической партии Джо Байдену, объявившему о своей победе на выборах, сообщает Yonhap со ссылкой на парламентария Ким Пен Ки.

Официальные лица из Национальной разведывательной службы Южной Кореи (NIS) в ходе заседания комитета по разведке Парламента Южной Кореи проинформировали законодателей о том, что власти КНДР предостерегли своих послов от конфликтов с США, сообщил агентству депутат Ким Пен Ки, присутствовавший на встрече.

По его словам, Пхеньян предупредил, что послы будут нести ответственность, если возникнут какие-либо проблемы, связанные с США.

Кроме того, отметил парламентарий, согласно данным разведки, правительство КНДР обеспокоено тем, что после поражения Трампа на выборах, соглашение, заключенное между ним и северокорейским лидером Ким Чен Ыном, стало "бесполезным".

Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, официальные результаты обработки бюллетеней будут известны позднее. На основании имеющихся данных 7 ноября ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена на выборах президента. Сам Байден также в обращении к нации объявил себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

Республиканец Трамп, который обвинил демократов в мошенничестве и в том, что они "украли" у него победу, не признает поражения. Он инициировал ряд судебных исков с целью добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах.

США Дональд Трамп Джо Байден

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