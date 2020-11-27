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У губернатора Петербурга Беглова появился новый спецпредставитель

По данным СМИ, военный в отставке Сергей Смирнов займется сферой ритуальных услуг

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Сергей Смирнов назначен новым специальным представителем губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации губернатора.

Смирнов занимает должность с 9 ноября.

"До назначения Сергей Юрьевич Смирнов проходил военную службу в Вооруженных силах, занимал руководящие должности в государственных и коммерческих организациях", - сказали в пресс-службе.

В администрации не конкретизировали направления деятельности Смирнова в должности специального представителя, лишь сообщили, что он будет исполнять поручения губернатора.

В пресс-службе разъяснили, что количество специальных представителей губернатора и направления их деятельности могут меняться в зависимости от имеющихся задач и необходимости их оперативного решения.

По данным СМИ, Смирнов займется вопросами рынка похоронных услуг.

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