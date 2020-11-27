Tesla отзовет больше 10 000 автомобилей с дефектной крышей и рулем

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Производитель электромобилей Tesla отзовет больше 10 000 машин Model X и Model Y из-за выявленных дефектов крепления фрагментов крыши и угрозы отказа руля.

Государственное управление рыночного регулирования (SAMR) Китая сообщило, что компания отзывает в КНР 870 автомобилей Model X, выпущенных в период с 16 марта по 31 июля 2016 года, из-за угрозы отрыва наружной секции крыши, расположенной между подъемными задними дверями. Отлетающие при движении куски крыши могут представлять собой опасность для других участников движения, особенно для мотоциклистов, объяснил регулятор.

Ранее на этой неделе Tesla объявила об отзыве 9 136 машин Model X, выпущенных в период с сентября 2015 по июль 2016 года, из-за аналогичной проблемы.

Кроме того, автопроизводитель сообщил, что отзовет 401 автомобиль Model Y, выпущенный в 2020 году из-за другой проблемы: там при сборки могли недостаточно затянуть болты в механизме рулевого управления. Такой дефект может повлечь за собой отказ рулевого управления и, соответственно, аварию, отмечают в Национальном управлении по безопасности дорожного движения (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA) США.

Tesla бесплатно устранит дефекты.

Акции Tesla прибавляют в цене 1,5% в ходе предварительных торгов в пятницу. С начала текущего года их стоимость взлетела на 586%, что позволило основателю и главе Tesla Илону Маску выйти на второе место в ежегодном рейтинге самых состоятельных людей мира по версии Bloomberg.