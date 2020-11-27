"Нафтогаз" рассказал об опасениях изучать шельф Черного моря из-за ВМФ РФ

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - НАК "Нафтогаз Украины" для работы в рамках освоения шельфа Черного моря предстоит найти пути минимизации рисков, связанных с влиянием присутствия Черноморского флота РФ, заявил глава правления НАК Андрей Коболев.

"Первый шаг, который мы планируем сделать после документального оформления решения правительства в рамках разработки черноморского шельфа, это его изучение. Это будет зависеть от фактора российского морского флота, который присутствует в Черном море и который нам активно мешал до этого осуществлять какие-либо действия. Нужно учесть этот аспект риска и найти путь для его минимизации", - сказал Коболев на онлайн-брифинге "Пять лет газовой независимости" в пятницу.

По его словам, задача "Нафтогаза" по разведке и разработке черноморского шельфа – проторить путь для привлечения к проекту международных инвесторов.

"Если мы продемонстрируем способность работать в этом регионе, способность делать разведку, и будет отсутствовать аспект военной агрессии, тогда мы сможем ожидать на появление международных компаний", - отметил глава НАК, добавив, что компания имеет договоренности с правительством о том, что это открытый проект для инвесторов.

"Нафтогаз Украины" допускает совместное с европейскими странами освоение черноморского шельфа, в частности с являющейся членом НАТО Румынией, что позволило бы обеспечить безопасность работ, заявила советник главы правления НАК Лана Зеркаль на онлайн-брифинге.

По ее словам, совместная разработка черноморского шельфа может стать одной из точек соприкосновения, которые позволят Украине быть более привлекательными для европейских партнеров.

"Также в этом может быть заинтересована Румыния, которая продвинулась намного дальше в вопросах освоения своей части шельфа и имеет подтвержденные запасы газа, но еще не приступила к разработке", - сказала Зеркаль.

Как сообщалось, кабинет министров принял постановление "О внесении изменений в порядок предоставления специальных разрешений на пользование недрами", которым предоставил НАК "Нафтогаз Украины" право на разведку и добычу нефти и газа на шельфе Черного моря без проведения аукциона.

Согласно различным оценкам, прогнозные и перспективные ресурсы шельфа Черного моря составляют порядка 1-2 трлн. куб. м газа и более 1 трлн тонн нефти с газовым конденсатом, что может обеспечить Украине дополнительную добычу в 10 млрд куб. м природного газа в год.

Коболев, назвав решение правительства "стартом одной из самых амбициозных историй", со своей стороны отметил, что НАК готова начать сейсмические исследования уже через несколько месяцев после получения лицензии и инвестировать в это как собственные средства, так и привлекать иностранных инвесторов.