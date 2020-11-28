Число заражений COVID-19 в мире превысило 61 миллион

Испытания робота для тестов на коронавирус в Египте Фото: Reuters

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на 8:00 субботы по московскому времени 61 592 095 случаев, увеличившись за минувшие сутки на 662 тысячи человек, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

На утро субботы во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 441 936 против 1 431 513 на утро пятницы, выздоровели более 39,4 млн.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 13 88 823 инфицированных COVID-19 (рост за истекшие стуки – 205 568) и 264 844 летальных исхода (рост – 1 427), излечились более 4,87 млн.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где, по данным Минздрава страны, число инфицированных выросло за истекшие стуки на 41 322 человека. Всего зафиксировано 9 351 110 случаев заболевания. Число скончавшихся увеличилось за сутки на 485 до 136 200, поправились более 8,75 млн.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 6 238 350 заболевших, что на 34 130 человек больше, чем сутками ранее, умерли 171 974 больных (рост – 514), вылечились более 5,58 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 185,9. В США на 1 млн жителей скончался 817 человек, Индии – 98, Бразилии – 807.