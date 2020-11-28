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Жертвами наводнения на острове Сардиния стали несколько человек

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - По меньшей мере три человека погибли при наводнении на итальянском острове Сардиния в субботу, сообщают западные СМИ.

Еще два человека числятся пропавшими в городе Битти в провинции Нуоро. Жителей некоторых районов эвакуировали.

Власти призывают жителей острова к максимальной осторожности.

Сильные ливни начались накануне вечером, повреждены телефонные линии и линии электропередач.

В 2013 году на севере Сардинии 19 человек погибли при наводнении.

Италия Сардиния

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