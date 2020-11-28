Жертвами наводнения на острове Сардиния стали несколько человек
Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - По меньшей мере три человека погибли при наводнении на итальянском острове Сардиния в субботу, сообщают западные СМИ.
Еще два человека числятся пропавшими в городе Битти в провинции Нуоро. Жителей некоторых районов эвакуировали.
Власти призывают жителей острова к максимальной осторожности.
Сильные ливни начались накануне вечером, повреждены телефонные линии и линии электропередач.
В 2013 году на севере Сардинии 19 человек погибли при наводнении.