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Британские истребители перехватили противолодочные самолеты ВМФ РФ

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Британские истребители Typhoon в воскресенье вылетали на "перехват" российский дальних противолодочных самолетов Ту-142, сообщило Командование Королевских ВВС.

Истребители Typhoon сил быстрого реагирования "были направлены на "перехват" российских военных самолетов, выполнявших полет над Северным морем вблизи Великобритании", говорится в сообщении.

Длительность их миссии обеспечивал самолет-заправщик Voyager, вылетевший с авиабазы Брайз-Нортон.

Королевские ВВС опубликовали фотографию одного из перехваченных самолетов ВМФ РФ с бортовым номером RF-34057.

По данным британских военных, всего было зафиксировано два российских самолета Tу-142, которые находились в международном воздушном пространстве вблизи Соединенного Королевства.

"Чтобы противостоять этой провокационной деятельности и снизить риски, связанные с полетами российских военных самолетов в этом оживленном районе международного воздушного пространства, "Тайфуны" ВВС Великобритании внимательно следили за действиями российских военных самолетов", - отмечается в сообщении.

Указывается, другие страны-члены НАТО также поднимали в воздух истребители сил быстрого реагирования для взаимодействия в слежении за российскими военными самолетами.

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