В Приднестровье пройдет единый день голосования

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В воскресенье в Тирасполе пройдет единый день голосования, решение провести выборы в один день Верховный Совет непризнанной Приднестровской Молдавской Республики принял в 2014 году по примеру России.

Единый день голосования проводится во второй раз.

Как сообщили корреспонденту "Интерфакса" в Центральной избирательной комиссии Приднестровья в Единый день голосования граждане Приднестровья будут выбирать 33 депутатов Верховного Совета Приднестровья по округам, 187 народных депутатов городских и районных советов, 640 депутатов сельских (поселковых) советов и 76 глав администраций сел (поселков).

В новом созыве приднестровского парламента будет сокращено количество депутатов. Согласно принятому в прошлом году закону, вместо нынешних 43 депутатов будет только 33. На 33 места в парламент претендуют 45 кандидатов. В депутаты городских и районных советов - 254 кандидата на 187 мест. В сельские и поселковые советы - 776 кандидатов на 640 мест.

Всего в Приднестровье будет открыто 256 избирательных участков. Они будут открыты с 07:00 до 20:00.

Для граждан Приднестровья, которые находятся на правом берегу Днестра и захотят проголосовать, откроют границы на весь день - с 7:00 до 21:00. Можно будет свободно въехать и выехать. При пересечении границы избиратели получат специальные талоны, которые станут основанием для выезда после голосования за пределы Приднестровья.

Из-за пандемии COVID-19 выборы пройдут по дополнительным правилам. Так, на избирательных участках все граждане должны будут находиться в масках и перчатках. Их выдадут при входе, и только после этого можно будет пройти и проголосовать.

Сотрудникам комиссии необходимо показать паспорт и на несколько секунд опустить маску для сверки с фотографией в документе. Затем избирателю выдаются бюллетени.

Необходимо также соблюдать дистанцию 1 метр, соответствующие ограничители уже расклеили. За соблюдением санитарных норм будут следить сотрудники милиции.

Помещения будут постоянно проветривать, для обеззараживания воздуха будут установлены рециркуляторы воздуха.

Предварительные результаты выборов станут известны в понедельник.