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Япония запустит ретрансляционный спутник двойного назначения

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Ракета среднего класса H-IIА должна вывести в воскресенье на геосинхронную орбиту японский спутник оптической ретрансляции данных JDRS-1 (Japanese Data Relay Satellite-1), сообщила компания-разработчик носителя Mitsubishi Heavy Industries (MHI).

Запуск спутника по заказу Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) планируется осуществить во временное окно с 10:15 до 12:15 мск с космодрома на острове Танэгасима, расположенного на юго-западе Японии в префектуре Кагосима.

Космический аппарат JDRS-1 предназначен для лазерной ретрансляции данных в гражданских и военных целях. В частности, спутник будет взаимодействовать с разведывательными аппаратами IGS-Optical и IGS-Radar.

В плане гражданских задач спутник должен будет обеспечивать ретрансляцию сигналов между космическими аппаратами агентства JAXA, находящимися на низкой околоземной орбите, и наземными станциями космической связи.

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