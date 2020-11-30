Онлайн-продажи в "черную пятницу" в США стали рекордными

Число посетителей магазинов при этом уменьшилось вдвое

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Онлайн-продажи в сезонную "черную пятницу" в США достигли рекордных $9 млрд, что на 22% больше прошлогоднего рекорда, сообщает Associated Press со ссылкой на данные Adobe Analytics.

Скачок электронной торговли наблюдался как у крупных ритейлеров, включая Walmart Inc. и Target Corp., так и у небольших компаний. Продажи больших магазинов в День благодарения и "черную пятницу" выросли в пять раз по сравнению со средним октябрьским уровнем, некрупных ритейлеров - в четыре с половиной раза.

В то же время, количество посетителей в физических магазинах в США упало на 52%, поскольку ритейлеры пытались избежать скопления людей, свидетельствуют данные Sensormatic Solutions.

Как отмечает RetailNext, наибольшее снижение неэлектронных продаж было зафиксировано в таких категориях, как ювелирные изделия и обувь. Продажи одежды в физических магазинах упали на 50%, товаров для дома - на 39%.

Несмотря на это снижение, период "черной пятницы" может стать одним из самых активных для физических магазинов в США в текущем году, считает старший директор по консалтингу в сфере глобального ритейла Sensormatic Solutions Брайан Филд. Он полагает, что многие потребители будут лично отправляться за покупками в предпраздничный период, но выбирать для этого будние дни, когда в магазинах меньше посетителей.

По мнению Филда, после пандемии может сохраниться тенденция закрытия магазинов в День благодарения. С 2013 года все больше магазинов были открыты в праздник в преддверии "черной пятницы", хотя обычно этот день не был очень активным для ритейлеров. В этом году многие магазины были закрыты в праздник, а посещаемость упала на 95%. Филд считает, что многие ритейлеры могут пересмотреть свое отношение к работе в День благодарения, поскольку они могут легко компенсировать эти продажи онлайн.

Аналитики Adobe ожидают, что киберпонедельник, следующий за "черной пятницей", станет самым крупным днем онлайн-торговли в истории США. Согласно их прогнозу, расходы в этот день составят $10,8-12,7 млрд. Эксперты объясняют скачок интернет-продаж тем, что потребители стали покупать онлайн такие товары, как продукты питания и алкоголь, за которыми до пандемии они ходили в магазины.