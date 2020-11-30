Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:06Заразились
на 30.11В России 2 295 654+26 338В мире 62 730 726+486 545

Онлайн-продажи в "черную пятницу" в США стали рекордными

Число посетителей магазинов при этом уменьшилось вдвое

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Онлайн-продажи в сезонную "черную пятницу" в США достигли рекордных $9 млрд, что на 22% больше прошлогоднего рекорда, сообщает Associated Press со ссылкой на данные Adobe Analytics.

Скачок электронной торговли наблюдался как у крупных ритейлеров, включая Walmart Inc. и Target Corp., так и у небольших компаний. Продажи больших магазинов в День благодарения и "черную пятницу" выросли в пять раз по сравнению со средним октябрьским уровнем, некрупных ритейлеров - в четыре с половиной раза.

В то же время, количество посетителей в физических магазинах в США упало на 52%, поскольку ритейлеры пытались избежать скопления людей, свидетельствуют данные Sensormatic Solutions.

Как отмечает RetailNext, наибольшее снижение неэлектронных продаж было зафиксировано в таких категориях, как ювелирные изделия и обувь. Продажи одежды в физических магазинах упали на 50%, товаров для дома - на 39%.

Несмотря на это снижение, период "черной пятницы" может стать одним из самых активных для физических магазинов в США в текущем году, считает старший директор по консалтингу в сфере глобального ритейла Sensormatic Solutions Брайан Филд. Он полагает, что многие потребители будут лично отправляться за покупками в предпраздничный период, но выбирать для этого будние дни, когда в магазинах меньше посетителей.

По мнению Филда, после пандемии может сохраниться тенденция закрытия магазинов в День благодарения. С 2013 года все больше магазинов были открыты в праздник в преддверии "черной пятницы", хотя обычно этот день не был очень активным для ритейлеров. В этом году многие магазины были закрыты в праздник, а посещаемость упала на 95%. Филд считает, что многие ритейлеры могут пересмотреть свое отношение к работе в День благодарения, поскольку они могут легко компенсировать эти продажи онлайн.

Аналитики Adobe ожидают, что киберпонедельник, следующий за "черной пятницей", станет самым крупным днем онлайн-торговли в истории США. Согласно их прогнозу, расходы в этот день составят $10,8-12,7 млрд. Эксперты объясняют скачок интернет-продаж тем, что потребители стали покупать онлайн такие товары, как продукты питания и алкоголь, за которыми до пандемии они ходили в магазины.

США Adobe Analytics

Новости
Пандемия коронавируса

В Таиланде ищут 200 человек в попытке предотвратить вспышку COVID-19

В Таиланде ищут 200 человек в попытке предотвратить вспышку COVID-19

Brent подешевела до $47,6 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 30 ноября

Украинские лоббисты помогут США с санкциями против "Северного потока-2"

Украинские лоббисты помогут США с санкциями против "Северного потока-2"

Байден получил травму, играя со своей собакой

Байден получил травму, играя со своей собакой

Джен Псаки вернется в пресс-службу Белого дома

Джен Псаки вернется в пресс-службу Белого дома

Врача Марадоны обвинили в непредумышленном убийстве игрока

Что произошло за день: воскресенье, 29 ноября

Выборы в США - 2020

Трамп усомнился, что его иски о выборах дойдут до Верховного суда

Минская милиция подтвердила задержание 250 человек на акциях протеста

Минская милиция подтвердила задержание 250 человек на акциях протеста
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');