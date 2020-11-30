El Al возобновит регулярные рейсы в Москву

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Израильская авиакомпания El Al возобновляет регулярные рейсы в Москву из тель-авивского аэропорта им. Бен-Гуриона.

В декабре эти перелеты будут совершаться по четвергам, раз в неделю. С января рейсов станет два в неделю - по воскресеньям и четвергам. Летать ими ради туризма пока нельзя.

Израильтяне без российского гражданства смогут попасть на рейс, только чтобы доехать до больного близкого родственника, которому необходим уход. На рейс пассажиров будут оформлять только при наличии справки об отсутствии коронавирусной инфекции, выданной не позднее чем за 72 часа до полета. В России они будут обязаны сдать новый тест на COVID-19 и ждать результатов, изолировавшись.

Израиль может открыться для туризма к Новому году, если до тех пор не будет новых вспышек коронавируса. Пока в страну пускают иностранцев, если это родственники израильтян, учащиеся, медицинские туристы и предприниматели из стран, благополучных по коронавирусу.