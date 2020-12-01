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Гендиректор UniCredit Мюстье покинет свой пост в апреле

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Гендиректор итальянского банка UniCredit Жан-Пьер Мюстье покинет свой пост в апреле 2021 года из-за расхождений с советом директоров во взглядах на будущую стратегию кредитной организации. Об этом сообщила пресс-служба банка.

По словам Мюстье, в последние месяцы стало очевидно, что ключевые моменты реализуемой им стратегии "более не согласуются с подходом совета директоров". Он уведомил совет, что он покинет свой пост по истечении срока действия его контракта в апреле.

Мюстье возглавляет UniCredit с 2016 года. Он проводит стратегию, призванную оптимизировать операции банка и повысить его прибыльность.

Совет директоров хотел бы, чтобы банк приобретал активы, в то время как Мюстье не готов двигаться в этом направлении. Давление на него увеличилось после того, как конкурирующий Intesa Sanpaolo купил UBI Banca и за счет этогообошел UniCredit, став крупнейшим по объему активов банком Италии, пишет The Wall Street Journal.

Тем временем, Мюстье предпочел сфокусироваться на выкупе активов и повышении дивидендов в рамках реализуемого им четырехлетнего стратегического плана. Он неоднократно заявлял публично, что UniCredit предпочитает использовать капитал именно таким образом, вместо того, чтобы покупать другие банки в Италии или в Европе в целом.

В прошлом году СМИ сообщали о возможном слиянии UniCredit с немецким Commerzbank AG или французским Societe Generale SA.

Кроме того, UniCredit считался основным претендентом на покупку итальянского Banca Monte dei Paschi di Siena, национализированного в 2017 году. Правительству Италии необходимо продать этот банк до начала 2022 года в соответствии с требованием ЕС.

Ранее в этом году источники WSJ также сообщали, что Мюстье был одним из двух кандидатов на пост главного исполнительного директора HSBC Holdings PLC, однако позднее на этот пост был назначен Ноэль Куин, временно исполнявший обязанности CEO после отставки прежнего главы банка.

UniCredit Италия Intesa Sanpaolo UBI Banca Жан-Пьер Мюстье Banca Monte dei Paschi di Siena

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