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Завершившая работу обсерватория Аресибо разрушилась

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Разрушилась знаменитая обсерватория Аресибо, расположенная в Пуэрто-Рико и прекратившая наблюдение за небом 20 ноября. Об этом на своей странице в твиттере сообщил Национальный научный фонд США.

В результате происшествия никто не пострадал.

Между тем член Американского метеорологического общества, тележурналистка Дебора Марторелл в своем твиттере опубликовала две фотографии: одна из них, по словам Марторелл, была сделана вчера, а вторая - уже сегодня. На снимках видно, что облучатель антенны, который держался на тросах над зеркалом отражателя телескопа, обрушился.

Официально радиотелескоп был открыт в 1963 году. Он исследовал сближающиеся с Землей астероиды и кометы, наблюдал за галактиками. С помощью обсерватории Аресибо также изучалась ионосфера Земли, планеты и малые тела Солнечной системы.

Телескоп представлял собой конструкцию из сферического отражателя (рефлектора) диаметром 305 метров и подвижной платформы с облучателем. Она была подвешена над антенной на металлических тросах, соединенных с тремя башнями. Перемещая облучатель, можно было наводить телескоп на определенную точку небесной сферы.

В августе текущего года один из вспомогательных тросов оборвался и пробил в антенне дыру, а в ноябре упал один из главных тросов, на которых держалась платформа. Специалисты пришли к выводу, что конструкция телескопа неустойчива и что его ремонт опасен для рабочих. Было решено прекратить работу телескопа. 1 декабря оборвались оставшиеся тросы, из-за чего телескоп разрушился полностью.

Аресибо

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