Завершившая работу обсерватория Аресибо разрушилась

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Разрушилась знаменитая обсерватория Аресибо, расположенная в Пуэрто-Рико и прекратившая наблюдение за небом 20 ноября. Об этом на своей странице в твиттере сообщил Национальный научный фонд США.

В результате происшествия никто не пострадал.

Между тем член Американского метеорологического общества, тележурналистка Дебора Марторелл в своем твиттере опубликовала две фотографии: одна из них, по словам Марторелл, была сделана вчера, а вторая - уже сегодня. На снимках видно, что облучатель антенны, который держался на тросах над зеркалом отражателя телескопа, обрушился.

Ayer fue la última vez que visite esta belleza de lugar. Lamentablemente agonizaba. Aquí imágenes de ayer y hoy. pic.twitter.com/jWuAwtUc1s — Deborah Martorell (@DeborahTiempo) December 1, 2020

Официально радиотелескоп был открыт в 1963 году. Он исследовал сближающиеся с Землей астероиды и кометы, наблюдал за галактиками. С помощью обсерватории Аресибо также изучалась ионосфера Земли, планеты и малые тела Солнечной системы.

Телескоп представлял собой конструкцию из сферического отражателя (рефлектора) диаметром 305 метров и подвижной платформы с облучателем. Она была подвешена над антенной на металлических тросах, соединенных с тремя башнями. Перемещая облучатель, можно было наводить телескоп на определенную точку небесной сферы.

В августе текущего года один из вспомогательных тросов оборвался и пробил в антенне дыру, а в ноябре упал один из главных тросов, на которых держалась платформа. Специалисты пришли к выводу, что конструкция телескопа неустойчива и что его ремонт опасен для рабочих. Было решено прекратить работу телескопа. 1 декабря оборвались оставшиеся тросы, из-за чего телескоп разрушился полностью.