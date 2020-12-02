Рогозин назвал штатной отработку ракеты, запущенной в Куру

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что российская ракета-носитель "Союз-СТ", стартовавшая в Гвиане, отработала штатно.

"Ракета в Гвиане отработала штатно. Сейчас работает разгонный блок Фрегат", - написал он в своем твиттере.

Официальный сайт "Роскосмоса" сообщает, что "в 04:33:28 по московскому времени со стартовой площадки Гвианского космического центра ведущим европейским оператором пусковых услуг Arianespace выполнен успешный пуск ракеты-носителя "Союз-СТ-А" (производства ракетно-космического центра "Прогресс", входит в Госкорпорацию "Роскосмос") и разгонного блока "Фрегат-М" (производства объединения имени Лавочкина, входит в состав Госкорпорации "Роскосмос")".

"Госкорпорация "Роскосмос" отвечает за выполнение программы ""Союз" в Гвианском космическом центре" с российской стороны и координирует работы с отечественными предприятиями ракетно-космической отрасли, задействованными в программе", - говорится в сообщении.

Ранее французская компания-оператор запуска Arianespace сообщила, что российская ракета-носитель "Союз-СТ" в среду стартовала на орбиту с космодрома Куру с разведывательным спутником Объединенных Арабских Эмиратов Falcon Eye 2.