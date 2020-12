Хакеры из КНДР пытались атаковать борющиеся с COVID-19 фармкомпании

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Хакеры и Северной Кореи с августа пытались получить доступ к разработкам как минимум шести фармацевтических компаний, работающих над созданием препаратов против COVID-19, сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным собеседников газеты, речь идет о компаниях Johnson & Johnson Novavax Inc. из США, южнокорейских компаниях Genexine Inc., Shin Poong Pharmaceutical Co. и Celltrion Inc., а также британской AstraZeneca PLC.

Неизвестно, удалось ли северокорейским хакерам получить какую-либо полезную информацию, отмечает WSJ.

На северокорейский след, по словам источников издания, удалось выйти по цифровым отпечаткам, в частности IP-адресам, которые были выявлены ранее при хакерских атаках на госдепартамент США и южнокорейское министерство по делам объединения.

В южнокорейских компаниях Shin Poong и Celltrion подтвердили факты атак, указав, что никакого ущерба им нанесли. Представитель Shin Poong сообщил, что атаки осуществлялись через электронную почту, в Celltrion в свою очередь рассказали, что хакеры активизировались особенно во второй половине 2020 года.

В компаниях Johnson & Johnson и Novavax отметили, что осведомлены об угрозах из-за рубежа и проявляют необходимую бдительность.

В конце ноября сингапурское издание The Straits Times сообщило со ссылкой на депутата национального собрания Южной Кореи Ха Тэ Гена, что южнокорейская разведка предотвратила попытки хакеров из КНДР помешать разработке вакцины против коронавируса.

По словам парламентария, попытки северокорейских хакеров атаковать производителей лекарств в Южной Корее провалились. Тогда он не уточнил, о каких именно компаниях идет речь.