Гонконгские оппозиционеры намерены продолжать протесты и в тюрьме

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Гонконгские оппозиционеры продолжат протесты и во время отбывания наказания в тюрьме, сообщил один из активистов движения за независимость Гонконга Джошуа Вонг.

"Теперь мы присоединяемся к битве в тюрьме вместе со многими храбрыми протестующими, менее заметными, но необходимыми в борьбе за демократию и свободу Гонконга", - написал в твиттере Вонг.

Как передает издание The Guardian, ранее в среду Вонг был приговорен судом к 13,5 месяцам тюремного заключения. Два его соратника - Агнес Чоу и Айван Лам - получили по 10 и 7 месяцев лишения свободы соответственно. Суд признал их виновными в организации, а также в призывах к участию в незаконной акции протеста рядом с главным управлением полиции Гонконга в июне 2019 года.

В 2020 году в Гонконге проходили массовые протесты с требованиями демократических изменений вплоть до провозглашения независимости.

В июне Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) принял Закон о национальной безопасности Гонконга.

Закон определяет обязательства центрального правительства страны и ответственность властей Гонконга за обеспечение национальной безопасности специального административного района, предусматривает наказание за четыре основных вида преступлений: сепаратистскую деятельность, подрыв государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью нанесения ущерба национальной безопасности.

Решение о принятии закона по Гонконгу вызвало волну критики в адрес Пекина со стороны США и западных стран.