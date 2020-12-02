В Грузии умер лидер "Партии народа" Коба Давиташвили

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - В Грузии в возрасте 49 лет скончался лидер "Партии народа" Коба Давиташвили.

Как сообщают в среду грузинские СМИ, он умер после продолжительной тяжелой болезни.

Давиташвили был депутатом четырех созывов грузинского парламента (1999, 2004, 2008 и 2012 годов), в 2013 году баллотировался в президенты Грузии.

Летом текущего года Давиташвили заявил журналистам, что состояние его здоровья ухудшилось после событий 7 ноября 2007 года, когда власти жестоко разогнали мирный митинг оппозиции. Тогда Давиташвили был похищен в Тбилиси и сильно избит. Позже политик обвинил в нападении на него правительство экс-президента Михаила Саакашвили.