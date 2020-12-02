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ЕС наметил направления сотрудничества с новой администрацией США

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) и высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель выдвинули в среду предложения по новой трансатлантической повестке, рассчитанной на взаимодействие с будущей администрацией США.

"Мы выступаем с инициативой по разработке новой трансатлантической повестки, соответствующей сегодняшнему глобальному ландшафту. Трансатлантический союз основан на общих ценностях и истории, но также и на интересах: построении более сильного, более мирного и более процветающего мира", - заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, "когда трансатлантическое партнерство крепко, ЕС и США сильнее".

В свою очередь Боррель отметил, представляя повестку на пресс-конференции в Брюсселе, что этими предложениями о сотрудничестве при будущей администрации Джо Байдена ЕС "посылает решительный сигнал своим друзьям и союзникам в США".

"Будем смотреть вперед, а не назад. Давайте омолодим наши отношения. Давайте построим партнерство, которое обеспечит процветание, стабильность, мир и безопасность гражданам на наших континентах и во всем мире. Некогда ждать - приступим к работе", - призвал Боррель.

В коммюнике ЕК говорится, что, хотя прошедшие годы были отмечены "двусторонней напряженностью и односторонними тенденциями", победа избранного президента Байдена и избранного вице-президента Камалы Харрис в сочетании с более инициативным Европейским союзом и новой геополитической и экономической реальностью предоставляет уникальную возможность разработать новую трансатлантическую повестку для глобального сотрудничества, основанную на общих ценностях, интересах и глобальном влиянии.

Предложения ЕС по новой перспективной трансатлантической повестке глобального сотрудничества с США сосредоточены на принципах "более сильных многосторонних действий и институтов, следования общим интересам, использования коллективной силы и поиска решений, учитывающих общие ценности".

Новая трансатлантическая повестка

Новая повестка предлагает всеобъемлющее сотрудничество сторон "ради более здорового мира, и не только против COVID-19", укрепление и реформирование Всемирной организации здравоохранения.

Другие глобальные направления трансатлантического сотрудничества - борьба против изменений климата и в защиту биоразнообразия; совместная работа над технологиями, торговлей и стандартами; партнерство для создания более безопасного, процветающего и демократического мира.

В частности, в качестве одного из первых шагов, сообщают в Брюсселе, ЕС будет играть полноценную роль в саммите за демократию, предложенном избранным президентом Байденом, и "будет добиваться принятия совместных с США обязательств по борьбе с ростом авторитаризма, нарушениями прав человека и коррупцией".

Евросоюз также стремится координировать совместные действия ЕС и США в целях содействия региональной и глобальной стабильности, укрепления трансатлантической и международной безопасности, в том числе посредством нового диалога между Брюсселем и Вашингтоном по вопросам безопасности и обороны.

Еврокомиссия и глава европейской дипломатии предлагают Европейскому совету одобрить этот план и определить первые действия в качестве "дорожной карты" для новой трансатлантической повестки глобального сотрудничества перед ее рассмотрением на саммите ЕС-США в первой половине 2021 года.

Еврокомиссия Жозеп Боррель ЕС Джо Байден США Урсула фон дер Ляйен

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