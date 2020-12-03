Discovery запустит свой онлайн-кинотеатр с нон-фикшн контентом

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Компания Discovery, Inc. анонсировала международный запуск стримингового сервиса discovery+, который уже в следующем году станет доступным в 25 странах, сообщили в пресс-службе "Медиа Альянса".

"Медиа Альянс" является совместным предприятием "Национальной медиа группы" и Discovery Inc.

В США discovery+ запускается в партнёрстве с оператором Verizon и будет доступен с 4 января 2021 года по цене от $4.99 в месяц. В течение 2021 года запуск планируется в 25 странах, включая Италию, Нидерланды, страны Скандинавии и Латинской Америки. Сервис уже доступен зрителям в Великобритании, Ирландии и Индии. В Европе для подписчиков discovery+ будет доступно также спортивное предложение Eurosport.

О планах по запуску discovery+ в России Discovery, Inc. и "Медиа Альянс" объявят позднее.

Пользователям discovery+ будут доступны эксклюзивные программы собственного производства от телевизионных брендов семейства Discovery (более чем 2,5 тыс. шоу Discovery Channel, HGTV Home & Garden, TLC, Animal Planet, ID, Food Network и др.). Среди популярных тем здесь: "отношения", "стиль жизни", "дом", "еда", "приключения", "наука и технологии", "авто", "преступления", "паранормальное и необъяснимое".

Также в сервисе будет представлен нон-фикшн контент от таких крупных производителей, как A&E Networks, Group Nine и др, а кроме того обширная коллекция документальных фильмов о природе и окружающей среде, включая сериалы BBC и передачи о животных от бренда the Dodo.

Кроме того, в каждой из стран присутствия Discovery, Inc. планирует задействовать внушительную библиотеку локального контента.

По словам президента и генерального директора Discovery, Inc. Дэвида Заслава, к запуску discovery+компания готовилась в течение последних двух лет. "С появлением нового сервиса мы аккумулируем лучший контент в жанре реалити на одной платформе, доступной для пользователей любых устройств",- сказал он.