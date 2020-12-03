Задержанному в Грузии с героином россиянину грозит пожизненный срок

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции в Грузии на трассе Лагодехи-Бакурцихе-Тбилиси задержали гражданина РФ с 7 кг героина, сообщает в четверг МВД республики.

"В ходе проведенных оперативных и следственных мероприятий по обвинению в незаконном приобретении-хранении наркотических средств в особо крупных размерах задержан гражданин РФ - А.А, 1979 года рождения", - говорится в сообщении ведомства.

В МВД отметили, что наказание за подобное преступление предполагает лишение свободы сроком от 8 до 20 лет или пожизненное заключение.

По информации ведомства, стоимость изъятого героина на так называемом черном рынке составляет до 2 млн лари (более $604 тыс.).