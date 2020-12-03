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Генсеком ОБСЕ станет Хельга Шмидт

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Немецкий дипломат Хельга Шмидт станет новым генсеком Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), сообщил в четверг действующий председатель ОБСЕ Эди Рама.

Шмидт сменит на посту генсека Томаса Гремингера, чьи полномочия истекли в июле. С тех пор организация фактически находилась без формального руководителя.

"Я рад, что на этом совете мы собираемся назначить новое руководство ОБСЕ - Хельгу Шмидт генеральным секретарем, Матео Микаччи - директором Бюро по демократическим институтам и правам человека, Терезу Рибейру - в качестве представителя по свободе СМИ и Кайрата Абдрахманова - верховным комиссаром по национальным меньшинствам", - сказал Рама в ходе встречи совета министров ОБСЕ.

Накануне австрийская газета Die Presse сообщила, что формальное решение совета министров стран организации ожидается позднее 3 декабря.

Хельге Шмидт 59 лет, с 2016 года она является генеральным секретарем Европейской службы по международным делам. До этого она активно участвовала в переговорах по выработке Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП) по иранской ядерной проблеме.

ОБСЕ Хельга Шмидт

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