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В непризнанном Карабахе занялись реорганизацией войск

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Реорганизация армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики проводится после вооруженного конфликта с Азербайджаном, заявил глава Минобороны НКР генерал-лейтенант Микаел Арзуманян.

"Осуществляются работы по реорганизации войск и пересматриваются задачи и структура подразделений", - сказал Арзуманян на встрече с министром обороны Армении Вагаршаком Арутюняном в Степанакерте.

Сообщается также о "проводимых на передовой линии работах, создании новых инфраструктур".

"Глава Минобороны Армении заверил, что будут предприняты все необходимые меры для изменения и укрепления системы безопасности Армении и Карабаха", - говорится в сообщении Минобороны Армении.

Нагорно-Карабахская республика НКР

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