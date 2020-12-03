Еврокомиссия представила план по укреплению демократии в ЕС

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) представила в четверг план действий в области европейской демократии, направленный на расширение прав и возможностей граждан и построение более устойчивых демократий в ЕС.

"В условиях цифровой революции граждане должны иметь возможность делать выбор, при котором взгляды могут выражаться свободно. Факты следует отличать от вымысла, а свободные СМИ и гражданское общество должны иметь возможность участвовать в открытых дебатах без злонамеренного вмешательства. Поэтому ЕС принимает меры, чтобы сделать наши демократии в ЕС более устойчивыми", - заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

По словам заместителя председателя Еврокомиссии по вопросам защиты европейских ценностей Веры Юровой, представлявшей план на пресс-конференции в Брюсселе, "демократия не может восприниматься как должное, о ней нужно заботиться и необходимо ее защищать".

Она пояснила, что план предусматривает защиту и поощрение активной позиции граждан, предоставление им возможности свободно делать свой выбор в публичной сфере. "Нам необходимо обновить правила, чтобы использовать возможности и вызовы цифровой эпохи. План предлагает действия по усилению защиты журналистов и борьбе против дезинформации и постороннего вмешательства при полной защите свободы слова", - добавила зампред ЕК.

Как сообщается в коммюнике Еврокомиссии, план действий в области демократии устанавливает меры по трем основным направлениям: содействие свободным и справедливым выборам, укрепление свободы СМИ и плюрализма, противодействие дезинформации.

Более конкретно, говорится в документе, речь о том, что Еврокомиссия будет выдвигать судебные иски за политическую рекламу спонсорам платного контента и каналам производства и распространения, включая онлайн-платформы, рекламодателей и политических консультантов.

Комиссия также даст рекомендации по обеспечению безопасности журналистов и представит инициативу по их защите от судебных исков с целью запугивания противников (SLAPP), то есть от попыток преследовать за обнародование правды.

Кроме того, Еврокомиссия будет ужесточать требования к онлайн-платформам относительно распространения дезинформации, внедряя строгий мониторинг и надзор, объясняют в Брюсселе.