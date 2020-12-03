Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:08Заразились
на 03.12В России 2 375 546+28 145В мире 64 508 175+669 152

Еврокомиссия представила план по укреплению демократии в ЕС

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) представила в четверг план действий в области европейской демократии, направленный на расширение прав и возможностей граждан и построение более устойчивых демократий в ЕС.

"В условиях цифровой революции граждане должны иметь возможность делать выбор, при котором взгляды могут выражаться свободно. Факты следует отличать от вымысла, а свободные СМИ и гражданское общество должны иметь возможность участвовать в открытых дебатах без злонамеренного вмешательства. Поэтому ЕС принимает меры, чтобы сделать наши демократии в ЕС более устойчивыми", - заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

По словам заместителя председателя Еврокомиссии по вопросам защиты европейских ценностей Веры Юровой, представлявшей план на пресс-конференции в Брюсселе, "демократия не может восприниматься как должное, о ней нужно заботиться и необходимо ее защищать".

Она пояснила, что план предусматривает защиту и поощрение активной позиции граждан, предоставление им возможности свободно делать свой выбор в публичной сфере. "Нам необходимо обновить правила, чтобы использовать возможности и вызовы цифровой эпохи. План предлагает действия по усилению защиты журналистов и борьбе против дезинформации и постороннего вмешательства при полной защите свободы слова", - добавила зампред ЕК.

Как сообщается в коммюнике Еврокомиссии, план действий в области демократии устанавливает меры по трем основным направлениям: содействие свободным и справедливым выборам, укрепление свободы СМИ и плюрализма, противодействие дезинформации.

Более конкретно, говорится в документе, речь о том, что Еврокомиссия будет выдвигать судебные иски за политическую рекламу спонсорам платного контента и каналам производства и распространения, включая онлайн-платформы, рекламодателей и политических консультантов.

Комиссия также даст рекомендации по обеспечению безопасности журналистов и представит инициативу по их защите от судебных исков с целью запугивания противников (SLAPP), то есть от попыток преследовать за обнародование правды.

Кроме того, Еврокомиссия будет ужесточать требования к онлайн-платформам относительно распространения дезинформации, внедряя строгий мониторинг и надзор, объясняют в Брюсселе.

Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен Вера Юрова ЕС

Новости

Парламент Молдавии урезал полномочия президента

Оппозиция Армении выдвинула Манукяна на пост главы временного правительства

Оппозиция Армении выдвинула Манукяна на пост главы временного правительства

Белорусский портал tut.by лишили статуса СМИ

Пандемия коронавируса

Ученые узнали, что 18 существующих лекарств можно применять при COVID

Сторонники Санду вышли на митинг к парламенту Молдавии

Кипрский суд арестовал активы Ананьевых и их жен на 267 млн евро

Пандемия коронавируса

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 64,5 млн человек

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 64,5 млн человек

Что случилось этой ночью: четверг, 3 декабря

WSJ узнала вероятного кандидата на пост главы ЦРУ

WSJ узнала вероятного кандидата на пост главы ЦРУ

Умер бывший президент Франции Жискар д'Эстен

Умер бывший президент Франции Жискар д’Эстен
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');