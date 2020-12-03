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США расширили санкции против Ирана

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Власти США ввели санкции против иранской компании Shahid Meisami Group и ее директора Мехрана Бабри, так как сочли их виновными в распространении оружия массового уничтожения, сообщил в четверг глава госдепа Майк Помпео.

"Сегодня США ввели санкции против оборонной компании из Ирана Shahid Meisami Group и ее директора Мехрана Бабри на основании указа..., который нацелен на борьбу против распространителей оружия массового уничтожения или средств его доставки и их сторонников", - говорится в заявлении Помпео.

Любые американские активы Shahid Meisami Group и Мехрана Бабри, если они есть, будут заморожены. Их включат в список распространителей оружия массового уничтожения и закроют им доступ к финансовой системе США.

США Иран

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