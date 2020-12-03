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В британском Бристоле произошел взрыв на водоочистных сооружениях

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Минимум четыре человека погибли, еще один пострадал в результате взрыва на водоочистных сооружениях компании Wessex Water в британском городе Бристоль. Об этом сообщает "Би-Би-Си" со ссылкой на полицию.

Взрыв произошел в хранилище с твердыми веществами биологического происхождения. Полиция сказала, что он не имел отношения к терроризму.

По словам свидетелей, взрыв был очень громким, от него "затряслись здания". На место приехали около 10 машин скорой помощи. Обстоятельства происшествия расследуются.

Премьер Великобритании Борис Джонсон выразил свои соболезнования семьям жертв и поблагодарил экстренные службы.

"Глубоко опечален известием о смерти четырех человек во взрыве на водохозяйственных объектах в Эйвонмаусе. Наши сердца - вместе с жертвами и их семьями. Спасибо экстренным службам, которые были на месте происшествия", - написал Джонсон в твиттере.

Великобритания Бристоль

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